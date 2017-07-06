Задержанный в Сурске пьяный водитель оштрафован за неповиновение полицейским Общество

Сурск, 6 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде административного взыскания в размере 800 рублей назначено жителю Сурска Пензенской области, задержанному за управление автомобилем в нетрезвом виде, который продемонстрировал неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции.

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«Материал по факту административного правонарушения был рассмотрен Городищенским районным судом. Гражданин признан виновным в совершении правонарушения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что постановление районного суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 июля в Сурске за управление автомобилем в состоянии опьянения был задержан мужчина, который отказался от прохождения освидетельствования. Он стал препятствовать составлению административного материала, отказывался пройти в патрульную машину, после чего к нему была применена физическая сила.

Задержанию мужчины препятствовала также его супруга, которая, снимая происходящее на мобильный телефон, стала кричать, что ее избивают полицейские.