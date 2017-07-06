12:03:25 Четверг, 6 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Задержанный в Сурске пьяный водитель оштрафован за неповиновение полицейским

08:15 | 06.07.2017 | Общество

Печать

Сурск, 6 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде административного взыскания в размере 800 рублей назначено жителю Сурска Пензенской области, задержанному за управление автомобилем в нетрезвом виде, который продемонстрировал неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции.

Задержанный в Сурске пьяный водитель оштрафован за неповиновение полицейским

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Материал по факту административного правонарушения был рассмотрен Городищенским районным судом. Гражданин признан виновным в совершении правонарушения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что постановление районного суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 июля в Сурске за управление автомобилем в состоянии опьянения был задержан мужчина, который отказался от прохождения освидетельствования. Он стал препятствовать составлению административного материала, отказывался пройти в патрульную машину, после чего к нему была применена физическая сила.

Задержанию мужчины препятствовала также его супруга, которая, снимая происходящее на мобильный телефон, стала кричать, что ее избивают полицейские.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области приставы стимулировали отца выплатить 200 тыс. рублей алиментов В Заречном обсудили вопросы выработки эффективных муниципальных практик
Регбисты пензенской «Империи» проведут серию игр в Санкт-Петербурге Пензенцы могут перевести потребкредит в Сбербанк по ставке 12,9% и платить меньше
В Пензе на средства субсидии отремонтируют две хоккейные площадки В Пензе спасатели отработали действия при ликвидации последствий ДТП
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама