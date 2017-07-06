12:03:42 Четверг, 6 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Заречном обсудили вопросы выработки эффективных муниципальных практик

11:14 | 06.07.2017 | Общество

Печать

Заречный, 6 июля 2017. PenzaNews. Представители госкорпорации «Росатом», администрации Заречного Пензенской области, предприятий и учреждений, а также городского актива приняли участие в стратегической сессии, посвященной реализации проекта «Лучшие муниципальные практики».

В Заречном обсудили вопросы выработки эффективных муниципальных практик

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

До собравшихся была доведена информация об основных задачах проекта, в числе которых — повышение эффективности органов местного самоуправления в решении задач социально-экономического развития территорий присутствия «Росатома», а также формирование городского экспертного сообщества.

Пристальное внимание было уделено тому, что именно представляет собой муниципальная практика, каким образом она реализуется, а также каковы критерии оценки ее эффективности. В ходе обсуждения представители госкорпорации отметили успешный опыт Заречного этой сфере.

В качестве примера была приведена деятельность клуба стратегических инициатив, который стал площадкой для воплощения в жизнь идей инициативных горожан и способствовал реализации более 40 общественно значимых проектов.

Также участники встречи обсудили, что нужно сделать для дальнейшего использования имеющихся наработок, применения новых форм и технологий, необходимых для совершенствования муниципальных практик, сообщает управление общественных связей Заречного.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области приставы стимулировали отца выплатить 200 тыс. рублей алиментов Регбисты пензенской «Империи» проведут серию игр в Санкт-Петербурге
Пензенцы могут перевести потребкредит в Сбербанк по ставке 12,9% и платить меньше В Пензе на средства субсидии отремонтируют две хоккейные площадки
В Пензе спасатели отработали действия при ликвидации последствий ДТП В Пензе прокуратура требует наказать «РЖД» за незаконное использование объектов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама