В Заречном обсудили вопросы выработки эффективных муниципальных практик Общество

Заречный, 6 июля 2017. PenzaNews. Представители госкорпорации «Росатом», администрации Заречного Пензенской области, предприятий и учреждений, а также городского актива приняли участие в стратегической сессии, посвященной реализации проекта «Лучшие муниципальные практики».

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До собравшихся была доведена информация об основных задачах проекта, в числе которых — повышение эффективности органов местного самоуправления в решении задач социально-экономического развития территорий присутствия «Росатома», а также формирование городского экспертного сообщества.

Пристальное внимание было уделено тому, что именно представляет собой муниципальная практика, каким образом она реализуется, а также каковы критерии оценки ее эффективности. В ходе обсуждения представители госкорпорации отметили успешный опыт Заречного этой сфере.

В качестве примера была приведена деятельность клуба стратегических инициатив, который стал площадкой для воплощения в жизнь идей инициативных горожан и способствовал реализации более 40 общественно значимых проектов.

Также участники встречи обсудили, что нужно сделать для дальнейшего использования имеющихся наработок, применения новых форм и технологий, необходимых для совершенствования муниципальных практик, сообщает управление общественных связей Заречного.