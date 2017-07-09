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Валерий Лидин пожелал работникам почты успехов и благополучия

09:43 | 09.07.2017 | Общество

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Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин пожелал здоровья, счастья, успехов и благополучия работникам почты, которые отмечают свой профессиональных праздник в воскресенье, 9 июля.

Валерий Лидин пожелал работникам почты успехов и благополучия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Российская почта имеет большую и славную историю. Она была и остается надежным средством коммуникации, важным посредником в отношениях между людьми», — отметил спикер регионального парламента.

Он добавил, что время ставит перед работниками почты все более высокие требования, касающиеся качества предоставления услуг.

«Сегодня в почтовой отрасли трудятся замечательные люди — скромные, работоспособные, неравнодушные», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Законодательного собрания региона.
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