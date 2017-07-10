Алексей Костин предложил задействовать МФЦ для привлечения пензенцев на портал госуслуг Общество

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Начальник управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин предложил задействовать МФЦ для привлечения жителей региона на портал госуслуг.

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«Надо разъяснять, что такое портал госуслуг, [...] сократить количество запрашиваемых документов в бумажной форме», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 10 июля.

По мнению Алексея Костина, сотрудники МФЦ могут предлагать посетителям на месте зарегистрироваться на портале.

Он отметил, что такая практика есть в Ульяновске, где в многофункциональных центрах создают отдельные места для подтверждения учетной записи.