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ГК «Дамате» отмечена на региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России»

10:23 | 18.07.2017 | Общество

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Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Продукция пензенских предприятий, входящих в группу компаний «Дамате», удостоена наград по итогам регионального этапа конкурса, организованного в рамках федеральной программы «100 лучших товаров России».

ГК «Дамате» отмечена на региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем участвовала продукция, выпускаемая под брендами «Индилайт» и ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».

Она отмечена дипломами лауреатов конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области» в номинации «Продовольственная продукция».

«Награды получили рулька из индейки «Баварская», стейк индейки «По-мексикански», котлеты «Сливочные с зеленью», а также обезжиренные биойоргуты «Ананас-манго», «Вишня-черешня» и «Клубника-ревень» под торговой маркой «Молком», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ГК «Дамате».

В этом году для участия в региональном конкурсе было подано 129 заявок от 48 предприятий Пензенской области.

Лауреаты регионального этапа смогут представить свои товары на федеральном уровне. От Пензенской области в Москву на финальный этап отбора рекомендовано 76 видов продукции, в том числе группы компаний «Дамате».

Итоги федерального этапа конкурса станут известны в ноябре. Победители получат право маркировать свою продукцию логотипом «100 лучших товаров России».

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

В Пензенской области группе компаний принадлежит комплекс по производству мяса индейки. В 2016 году предприятие вышло на заявленные мощности — 60 тыс. тонн в убойном весе в год. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 100–110 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект составляет 25,6 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки.

В 2012 году компания увеличила количество направлений деятельности за счет появления в портфеле проекта по молочному животноводству. ГК «Дамате» при участии компании Danone ведет строительство молочно-товарного комплекса на 4 тыс. 600 голов в Тюменской области. После выхода на полную мощность новый комплекс будет производить примерно 40 тыс. тонн молока в год.

ГК «Дамате» начала отгружать продукцию на экспорт осенью 2015 года. Компания уже осуществила ряд поставок в страны Европейского союза и Евразийского экономического союза, Сербию, Вьетнам, Гонконг и Габон.
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