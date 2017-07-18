В Кузнецке женщина оформила квартиру в общую долевую собственность после иска прокуратуры Общество

Кузнецк, 18 июля 2017. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области, которая погасила заем на покупку квартиры за счет средств материнского капитала, оформила жилье в общую долевую собственность семьи после вмешательства прокуратуры.

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«В октябре 2015 года женщина получила сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 433 тыс. 26 рублей. В марте 2016 года она заключила с юридическим лицом договор займа денежных средств на приобретение квартиры. Средства маткапитала были перечислены в счет погашения задолженности», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что управление Росреестра по Пензенской области зарегистрировало права собственности гражданки и ее супруга на квартиру.

«При этом для получения средств материнского капитала женщиной и ее мужем было подписано нотариально заверенное обязательство, согласно которому они должны были оформить жилое помещение в долевую собственность каждого из членов семьи, включая двоих несовершеннолетних детей», — пояснила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, прокурор Кузнецка направил в суд исковое заявление о понуждении женщины исполнить обязательство по оформлению жилого помещения в общую долевую собственность как родителей, так и детей.

«Уже после обращения в суд это обязательство было исполнено. В связи с добровольным выполнением требований прокуратура отказалась от иска и производство по делу было прекращено», — резюмировала она.