«Пензаэнерго» выявило более 1 тыс. случаев безучетного потребления электроэнергии Общество

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» выявили 1 тыс. 173 случая безучетного потребления электроэнергии за шесть месяцев 2017 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании, общий объем безучетного потребления составил 3 млн. 696 тыс. кВт/ч.

«318 актов на 1 млн. 452 тыс. кВт/ч составлено в отношении юридических лиц, 855 на 2 млн. 243 тыс. кВт/ч — в отношении физических», — уточнили в «Пензаэнерго».

В пресс-службе отметили, что причиненный недобросовестными потребителями ущерб сетевой компании оценивается почти в 5,5 млн. рублей, к настоящему времени он возмещен в полном объеме.

«Самыми распространенными способами воровства электричества по-прежнему остаются получение электроэнергии в обход счетчика, повреждение приборов учета для искажения данных о реальном объеме потребления, а также подключение к сетям путем набросов на провода воздушных линий электропередачи», — пояснили в компании.

В «Пензаэнерго» подчеркнули, что такие методы могут привести к гибели от электрического тока как самого нарушителя, так и окружающих.

«Также несанкционированное подключение к сети может привести к возникновению пожаров из-за коротких замыканий проводки, вызвать перепады напряжения, выход из строя бытовой техники. В конечном итоге из-за несанкционированных подключений наступает перегрузка электросети с последующим выходом ее из строя», — добавили в пресс-службе.

В компании напомнили, что за безучетное потребление электроэнергии правонарушителям грозит наказание вплоть до уголовного преследования.

«Информацию о несанкционированных подключениях к электрической сети и безучетном потреблении электроэнергии необходимо сообщать в район электрических сетей (РЭС) филиала «Пензаэнерго» по месту жительства или по телефону горячей линии: 8-800-700-18-12», — резюмировали в пресс-службе.