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В Пензенской области на пассажирских платформах установлено почти 60 навесов от непогоды

15:29 | 18.07.2017 | Общество

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Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Около 60 навесов от непогоды установлено на пассажирских платформах вдоль железных дорог в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер.

В Пензенской области на пассажирских платформах установлено почти 60 навесов от непогоды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Работы по ремонту и благоустройству объектов пассажирской инфраструктуры ведутся на 123 платформах и остановочных пунктах, расположенных на территории Пензенской области и Мордовии. Они включают в себя ремонт покрытия платформ, установку погодных модулей и скамеек для пассажиров, а также размещение новых навигационных знаков», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время на 117 объектах работы уже завершены, а на оставшихся шести — перешли в финальную стадию.
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