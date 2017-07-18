В Пензенской области на пассажирских платформах установлено почти 60 навесов от непогоды Общество

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Около 60 навесов от непогоды установлено на пассажирских платформах вдоль железных дорог в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер.

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«Работы по ремонту и благоустройству объектов пассажирской инфраструктуры ведутся на 123 платформах и остановочных пунктах, расположенных на территории Пензенской области и Мордовии. Они включают в себя ремонт покрытия платформ, установку погодных модулей и скамеек для пассажиров, а также размещение новых навигационных знаков», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время на 117 объектах работы уже завершены, а на оставшихся шести — перешли в финальную стадию.