Активисты раз в три месяца будут проводить субботник в пензенском сквере «45 меридиан»
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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Участники молодежного общественного движения «Зеленая волна», члены Русского географического общества и местные жители планируют один раз в квартал проводить субботник в пензенском сквере «45 меридиан». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов.
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Он отметил, что активисты ежедневно контролируют порядок в зеленой зоне на пересечении улиц Пушкина и Кулакова.
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«Патрулирование с целью осмотра, обеспечения сохранности сквера и оборудования осуществляется один–два раза в сутки в вечернее время участниками молодежного общественного движения «Зеленая волна», — пояснил собеседник агентства.
Игорь Пантюшов добавил, что с жителями домов вблизи «45 меридиана», которые заинтересованы в его сохранности и готовы оказывать посильную помощь в обеспечении порядка, проводится регулярная разъяснительная работа.