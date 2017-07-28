В Сердобском районе сельская дорога принята в эксплуатацию после капремонта Общество

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Автомобильная дорога в селе Карповка Сердобского района принята в эксплуатацию после капитального ремонта, выполненного в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», в минувший четверг, 27 июля.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Подрядная организация осуществляла строительство данной дороги буквально с нуля. Полностью сделано земляное полотно, уложены слои песка, щебня и два слоя асфальтобетонной смеси. На каждом этапе строительства осуществлялся лабораторный контроль качества выполнения работ», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минстроя.

В ведомстве уточнили, что дорога протяженностью почти 2 км проходит непосредственно по селу и имеет важное социальное значение.

«По ней курсирует школьный автобус, а также будет осуществлять заезд и рейсовый автобус: до строительства дороги жителям приходилось пешком добираться до остановки, а почти 30% живущих здесь — пенсионеры», — пояснили в министерстве.

В пресс-службе отметили что работы были завершены в установленные контрактом сроки.