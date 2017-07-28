14:37:02 Пятница, 28 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

В Сердобском районе сельская дорога принята в эксплуатацию после капремонта

11:35 | 28.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Автомобильная дорога в селе Карповка Сердобского района принята в эксплуатацию после капитального ремонта, выполненного в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», в минувший четверг, 27 июля.

В Сердобском районе сельская дорога принята в эксплуатацию после капремонта

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Подрядная организация осуществляла строительство данной дороги буквально с нуля. Полностью сделано земляное полотно, уложены слои песка, щебня и два слоя асфальтобетонной смеси. На каждом этапе строительства осуществлялся лабораторный контроль качества выполнения работ», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минстроя.

В ведомстве уточнили, что дорога протяженностью почти 2 км проходит непосредственно по селу и имеет важное социальное значение.

«По ней курсирует школьный автобус, а также будет осуществлять заезд и рейсовый автобус: до строительства дороги жителям приходилось пешком добираться до остановки, а почти 30% живущих здесь — пенсионеры», — пояснили в министерстве.

В пресс-службе отметили что работы были завершены в установленные контрактом сроки.
Актуальное
Читайте также
Жительница Пензы подозревается в мошенничестве при организации отдыха ребенка знакомой В Сердобске найден мертвым 17-летний подросток
В Пензе 15 августа стартует месячник по безопасному дорожному движению В Пензе организована проверка по факту ДТП с мотоциклистом вблизи «Онежского»
В День ВДВ в Пензе возложат цветы у «Разорванной звезды» и «Афганских ворот» В Пензе реальный срок получил бывший следователь за «помощь» с уголовным делом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама