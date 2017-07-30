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Сергей Златогорский поздравил команду ракетного катера «Кузнецк» с Днем ВМФ

09:28 | 30.07.2017 | Общество

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Кузнецк, 30 июля 2017. PenzaNews. Мэр города Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский направил поздравление с Днем Военно-Морского флота руководству и личному составу ракетного катера «Кузнецк».

Сергей Златогорский поздравил команду ракетного катера «Кузнецк» с Днем ВМФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в службе. День Военно-морского флота — это память России о морской славе, символ сильного государства, одна из основ его оборонной мощи», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что в День ВМФ россияне чествуют тех, кто в нелегких условиях охраняет морские рубежи страны.

«Военные моряки всегда являлись образцами мужества, отваги, самоотверженности и верности своему Отечеству», — отмечается в тексте.

Как сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка, видеопоздравления морякам подготовили воспитанники детсадов №36 и №37.

«Кузнецк» — ракетный катер проекта 12411т «P-129», предназначенный для уничтожения боевых кораблей, транспортных и десантных средств противника, а также усиления противовоздушной обороны групп кораблей, транспортов, ракетных и торпедных катеров от низко летящих средств воздушного нападения, прикрытия этих групп от атак легких сил противника.

Снабжен 76-миллиметровой артиллерийской установкой АК-176, двумя 30-миллиметровыми зенитными артиллерийскими комплексами АК-630, четырьмя пусковыми установками противокорабельных ракет «Термит» а также переносными зенитно-ракетными комплексами.

15 февраля 2013 года приказом главнокомандующего ВМФ России адмиралом Виктором Чирковым в целях военно-патриотического воспитания личного состава флота и укрепления шефских связей военных моряков с жителями города Кузнецка ракетному катеру проекта 12411т «P-129» Балтийского флота присвоено имя «Ракетный катер «Кузнецк».
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