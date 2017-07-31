Путепровод на улице 8 Марта в Пензе не планируют закрывать на время ремонта Общество

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Путепровод, соединяющий проспект Строителей и улицу 8 Марта в Пензе, не планируется полностью закрывать для транспорта на время ремонта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила исполняющая обязанности начальника городского управления транспорта и связи Юлия Еремина.

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«Полностью перекрываться не будет мост», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что работы намечено выполнять по полосам, перекрывая сначала одну, а затем — другую.

«Транспорт будет ходить», — уточнила Юлия Еремина.

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В Пензе с 31 июля изменится схема движения троллейбусного маршрута №7

В марте 2017 года вице-мэр Пензы Юрий Ильин сообщил, что ремонт путепровода в створе улицы 8 Марта включен в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». По его словам, планируется восстановить деформационные швы и асфальтобетонное покрытие на протяжении всего моста.

Ожидается, что ремонтные работы будут начаты 31 июля и продлятся по 20 августа.

В связи с этим на проспекте Строителей могут возникнуть транспортные заторы. Автомобилистам рекомендовано временно выбирать альтернативные пути движения — либо через проспект Победы, либо по улицам Большой Арбековской, Виражной и Кольцова.

Временные неудобства ждут также пассажиров, использующих троллейбусный маршрут №7, который изменит схему движения в связи с ремонтом.