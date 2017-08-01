В пензенском зоопарке состоится показательное кормление кошачьих лемуров
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Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Показательное кормление кошачьих лемуров состоится в пензенском зоопарке в предстоящий четверг, 3 августа.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщается на сайте зверинца, начало мероприятия намечено на 15.00.
Предполагается, что гостям зоопарка не только покажут, чем питается животное, но и расскажут о среде обитания, а также образе жизни лемуров.
Кошачий лемур, или катта — наиболее известный вид из семейства лемуровых. Относится к подотряду мокроносых обезьян отряда приматов.
Чаще всего кошачьи лемуры встречаются на юге и юго-западе острова Мадагаскар на сухих открытых пространствах и в лесах. Небольшая популяция находится в горах Андрингитра на юго-восточном плато.
Питаются лемуры в основном фруктами, но в их рацион также входят листья, цветы, травянистые растения, кактусы и изредка насекомые.