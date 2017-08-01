В пензенском зоопарке состоится показательное кормление кошачьих лемуров Общество

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Показательное кормление кошачьих лемуров состоится в пензенском зоопарке в предстоящий четверг, 3 августа.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте зверинца, начало мероприятия намечено на 15.00.

Предполагается, что гостям зоопарка не только покажут, чем питается животное, но и расскажут о среде обитания, а также образе жизни лемуров.

Кошачий лемур, или катта — наиболее известный вид из семейства лемуровых. Относится к подотряду мокроносых обезьян отряда приматов.

Чаще всего кошачьи лемуры встречаются на юге и юго-западе острова Мадагаскар на сухих открытых пространствах и в лесах. Небольшая популяция находится в горах Андрингитра на юго-восточном плато.

Питаются лемуры в основном фруктами, но в их рацион также входят листья, цветы, травянистые растения, кактусы и изредка насекомые.