Олег Шарипков пояснил, почему пензенский «Гражданский Союз» удостоен президентского гранта Общество

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Исполнительный директор пензенского фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков считает заслуженным включение некоммерческой организации в число победителей первого в 2017 году конкурса президентских грантов, по итогам которого НКО получит 7 млн. 858 тыс. рублей на распространение опыта применения механизма целевого капитала.

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«Гражданский Союз» — уникальная организация для России. Мы единственный ресурсный центр поддержки НКО у которого есть собственный целевой капитал. Мы поддерживаем из его средств местные некоммерческие организации и инициативных людей», — прокомментировал он ИА «PenzaNews».

Олег Шарипков отметил, что «Гражданский Союз» уже активно тиражирует свой положительный опыт.

«Фонд месяц назад выпустил книгу о том, как создать целевой капитал в регионе. Наш опыт очень востребован по всей России — в Ульяновской области, в Санкт-Петербурге уже начали процесс формирования целевого капитала», — сказал собеседник агентства.

Руководитель некоммерческой организации сообщил, что на средства президентского гранта планируется объехать более 10 региональных центров с целью презентации своего опыта, а также организовать в Пензе межрегиональную конференцию, посвященную теме целевого капитала.

«Также мы будем и далее поддерживать работу местных НКО, выделять им гранты, консультировать, лоббировать их интересы на местном уровне. Переоборудуем наш ресурсный центр — он уже 10 лет без ремонта. Будем делать общие большие мероприятия — такие, как фестиваль НКО «Добрая Пенза», благотворительная ярмарка и другие», — пояснил Олег Шарипков.

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Он высказал мнение, что победить в конкурсе президентских грантов помогла в том числе открытость фонда «Гражданский Союз».

«Наши финансовые и программные отчеты размещены на нашем сайте, в отличии от большинства пензенских НКО, даже успешных», — резюмировал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», победителями первого в 2017 году конкурса президентских грантов, итоги которого были подведены 31 июля, стали шесть НКО из Пензенской области. На реализацию своих проектов они получат в сумме более 15 млн. рублей.