Семья Веденяпиных из Воскресеновки победила в конкурсе «Семья года» Общество

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Нина и Сергей Веденяпины, проживающие в селе Воскресеновка Пензенской области, стали победителями конкурса «Семья года – 2017» в номинации «Сельская семья».

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«Семья Веденяпиных вырастила троих кровных и четверых приемных детей. В настоящее время они воспитывают несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей. Родные и приемные дети Веденяпиных занимают активную жизненную позицию: они участники художественной самодеятельности, спортивных и творческих мероприятиях», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального министерства образования.

В ведомстве отметили, что Веденяпины ранее победили на районном этапе конкурса «Успешная семья – 2015» и участвовали в областном.

«Нина Евгеньевна Веденяпина на общественных началах ведет танцевальный кружок для детей из малообеспеченных семей села, придумывает и осуществляет постановку танцев, сама шьет костюмы. Коллектив «Ладушки» является победителем и призером районных и областных хореографических фестивалей, а также активным участником благотворительных концертов в районном доме пожилого человека и больнице», — добавили в пресс-службе.

Всего в номинации «Сельская семья» лучшими признаны более 20 семей.

Конкурс «Семья года – 2017» проводился по пяти номинациям — «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций».

Ожидается, что по итогам конкурса будет издана почетная книга, в которой опубликуют истории семей-победителей, их традиции и ценности.

Награждение победителей пройдет в Москве в ноябре.