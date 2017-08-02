В Пензе 3 августа пройдет пикет против передачи ДК имени Дзержинского церкви Общество

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Пензенские коммунисты намерены провести пикет против передачи находящегося на балансе ОАО «РЖД» здания дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского в ведение Русской православной церкви в предстоящий четверг, 3 августа.

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Акция протеста начнется в 17.00 в сквере вблизи ДК, который также носит имя революционера.

Ранее представители КПРФ выступали против передачи епархии здания бывшего кинотеатра «Луч» в Арбеково, однако соответствующее решение Пензенской городской думы было принято большинством голосов в декабре 2016 года.

«Сегодня церковь пытается заполучить еще и дворец культуры в центре города, в котором несколько лет назад уже была открыта молельная комната. Коммунисты убеждены, что этой комнаты вполне достаточно для того, чтобы немногочисленные сторонники культа могли совершать свои обряды. Стоит отметить, что буквально в нескольких метрах от ДК Дзержинского — в здании железнодорожного вокзала станции Пенза-I — расположена православная часовня. В центре города также имеется несколько церквей и монастырей, строится огромный собор на Советской площади, в каждом микрорайоне построены храмы. По нашему мнению, нет никакой необходимости передавать РПЦ еще один объект культуры», — говорится в заявлении пресс-службы обкома КПРФ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», тема возможной передачи находящегося на балансе ОАО «РЖД» здания дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского в ведение Пензенской епархии, которая уже неоднократно обсуждалась в предыдущие годы, вновь оказалась в центре общественного внимания на минувшей неделе.

Бюро пензенского обкома Компартии России немедленно отреагировало на данную информацию, заявив, что выступает категорически против передачи здания церкви.

В пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской железной дороги ИА «PenzaNews» подтвердили, что данный вопрос действительно обсуждается, однако затруднились уточнить, на каком именно этапе находятся переговоры.

