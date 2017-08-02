14:20:43 Среда, 2 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе 3 августа пройдет пикет против передачи ДК имени Дзержинского церкви

11:41 | 02.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Пензенские коммунисты намерены провести пикет против передачи находящегося на балансе ОАО «РЖД» здания дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского в ведение Русской православной церкви в предстоящий четверг, 3 августа.

В Пензе 3 августа пройдет пикет против передачи ДК имени Дзержинского церкви

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Акция протеста начнется в 17.00 в сквере вблизи ДК, который также носит имя революционера.

Ранее представители КПРФ выступали против передачи епархии здания бывшего кинотеатра «Луч» в Арбеково, однако соответствующее решение Пензенской городской думы было принято большинством голосов в декабре 2016 года.

«Сегодня церковь пытается заполучить еще и дворец культуры в центре города, в котором несколько лет назад уже была открыта молельная комната. Коммунисты убеждены, что этой комнаты вполне достаточно для того, чтобы немногочисленные сторонники культа могли совершать свои обряды. Стоит отметить, что буквально в нескольких метрах от ДК Дзержинского — в здании железнодорожного вокзала станции Пенза-I — расположена православная часовня. В центре города также имеется несколько церквей и монастырей, строится огромный собор на Советской площади, в каждом микрорайоне построены храмы. По нашему мнению, нет никакой необходимости передавать РПЦ еще один объект культуры», — говорится в заявлении пресс-службы обкома КПРФ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», тема возможной передачи находящегося на балансе ОАО «РЖД» здания дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского в ведение Пензенской епархии, которая уже неоднократно обсуждалась в предыдущие годы, вновь оказалась в центре общественного внимания на минувшей неделе.

Бюро пензенского обкома Компартии России немедленно отреагировало на данную информацию, заявив, что выступает категорически против передачи здания церкви.

В пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской железной дороги ИА «PenzaNews» подтвердили, что данный вопрос действительно обсуждается, однако затруднились уточнить, на каком именно этапе находятся переговоры.
Актуальное
Читайте также
В Пензе пройдут соревнования, посвященные Дню физкультурника В Пензе задержали нетрезвого мужчину, ломившегося в чужую квартиру с топором
Анастасия Фесикова и Роман Ларин участвуют в Кубке мира по плаванию в Москве Благоустраивать дворы в Октябрьском районе Пензы будет «Дорожное строительство»
В Пензе выясняют причины смерти женщины, найденной мертвой в доме на проспекте Победы В Пензенской области намолочено почти 3 тыс. тонн зерна
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама