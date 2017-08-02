В Заречном начат ремонт внутриквартальных дорог
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Заречный, 2 августа 2017. PenzaNews. Работы по ремонту внутриквартальных дорог стартовали в Заречном Пензенской области.
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Как сообщил руководитель управления капитального строительства ЗАТО Роман Панин, средства на асфальтирование выделены по двум программам.
Так, по муниципальной — «Городская среда» — предусмотрено финансирование в размере 7,5 млн. рублей. Еще более 18 млн. рублей выделено в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Общий объем работ по асфальтированию внутриквартальных территорий составит 47 тыс. кв. метров, что на 30% больше, чем в прошлом году.
Планируется, что ремонт будет завершен до начала октября.
На данный момент рабочие приступили к работам во дворе дома №22 по проспекту 30-летия Победы, сообщает управление общественных связей Заречного.