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В Заречном начат ремонт внутриквартальных дорог

14:49 | 02.08.2017 | Общество

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Заречный, 2 августа 2017. PenzaNews. Работы по ремонту внутриквартальных дорог стартовали в Заречном Пензенской области.

В Заречном начат ремонт внутриквартальных дорог

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил руководитель управления капитального строительства ЗАТО Роман Панин, средства на асфальтирование выделены по двум программам.

Так, по муниципальной — «Городская среда» — предусмотрено финансирование в размере 7,5 млн. рублей. Еще более 18 млн. рублей выделено в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Общий объем работ по асфальтированию внутриквартальных территорий составит 47 тыс. кв. метров, что на 30% больше, чем в прошлом году.

Планируется, что ремонт будет завершен до начала октября.

На данный момент рабочие приступили к работам во дворе дома №22 по проспекту 30-летия Победы, сообщает управление общественных связей Заречного.
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