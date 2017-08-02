Фонтан перед драмтеатром и полностью пешеходная Московская: как Пензу видят архитекторы Общество

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. В ближайшие несколько лет облик Пензы планируется значительно изменить в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Специалисты из мастерских Льва Ходоса и Александра Бреусова, архитектурных бюро «Март» и «Вещь!» совместно с консалтинговым бюро «Стрелка» создали концепцию, которой с большой долей вероятности будут следовать при благоустройстве города.

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

В период с 2017 по 2022 годы намечено поработать над рядом территорий в центральной части областного центра — в квадрате от станции Пенза-I до Спасского кафедрального собора и от набережной Суры до улицы Плеханова.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, запланировано благоустроить набережную, площадь имени В.И. Ленина и Фонтанную площадь, открытые для проезда участки улицы Московской, улицы Белинского, Гладкова и Бакунина, территорию у администрации Железнодорожного района, Привокзальную площадь, скверы «Копилка пословиц», имени А.С. Пушкина, В.Г. Белинского и Ф.Э. Дзержинского, два сквера на улице Суворова и один — на улице Славы, а также создать пешеходную тропу от Спасского собора к памятнику «Первопоселенец».

К благоустройству набережной уже приступили в этом году. Дизайн-проекты с вариантами оформления остальных территорий после формирования презентационного альбома будут переданы для рассмотрения и утверждения в администрацию Пензы, после чего, возможно, их воплотят в жизнь в 2018–2022 годах.

Набережная реки Суры

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

Концепция преображения набережной Суры подготовлена мастерской Льва Ходоса, архитектурными бюро «Вещь!» и «Март» совместно с КБ «Стрелка», которое выполняет роль единого проектного офиса — направляет и координирует участников приоритетного проекта, реализуемого по всей стране.

Согласно описанию проектов благоустройства, которое было предоставлено информационному агентству «PenzaNews» пресс-службой КБ «Стрелка», для их создания привлекались знания и опыт специалистов со всего мира — экспертов по ландшафтному дизайну, архитектуре и урбанистике.

Про набережную говорят гораздо больше, чем про остальные объекты, включенные в план, ведь пока это единственная общественная территория в Пензе, которая уже обновляется в рамках создания комфортной городской среды. По этой программе будет выполнена часть работ, предусмотренных масштабным, дорогостоящим и очень длительным — рассчитанным до 2030 года — проектом.

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

В частности, на набережной Суры планируется создать новые пешеходные дорожки, обустроить детские игровые площадки, полностью заменить покрытие, по-новому организовать зеленое пространство и элементы вечернего и праздничного освещения. Тщательно разработанный рисунок мощения и малые архитектурные формы будут подчеркивать зонирование и ориентировать горожан. На склоне предполагается разместить амфитеатр. Также на территории появятся новые зеленые насаждения.

На данный момент работы проведены у «Ростка»: пескоструйным аппаратом очищена поверхность стелы с барельефом и обелиска, в районе смотровой площадки и на прилегающей к стеле территории уложена гранитная плитка, обустроен участок велодорожки.

На нижней части набережной рабочие занимаются устройством армирующего каркаса прогулочной зоны и демонтажем конструкций, уложенных на склоне.

Сквер на улице Славы

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

Проект его преобразования создан КБ «Стрелка» и архитектурным бюро «Вещь!».

Сквер в историческом центре будет снабжен зонами активного отдыха и досуга, появится новый детский городок.

Модернистская стилистика монумента «Росток», который задает тон всей сквозной зеленой зоне, обусловливает современное решение элементов благоустройства. Новая планировка будет увязана с существующей так, что сохранятся зеленые насаждения и основные пешеходные связи.

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

Линии мощения будут повторять силуэт монумента, визуально усиливая перспективное сокращение при движении пешеходов от улицы Кирова.

Соответственно при движении от улицы Урицкого будет создаваться эффект обратной перспективы.

Название улицы будет размещено на элементах в виде четырех усеченных наклонных стенок на протяжении сквера.

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

На них будут перенесены памятные доски с камней, хаотично расположенных там сейчас, поскольку, по мнению авторов проекта, данные камни заброшены, не имеют композиционной целостности и не несут художественной ценности.

Входная зона от улицы Кирова будет подчеркнута подпорными стенками, которые станут обрамлением озеленения. Далее сквер развивается таким образом, что на пути движения пешехода возникают различные зоны отдыха: места для сидения, зона пинг-понга, кафе, детское игровое пространство, пространство для настольных игр и амфитеатр с видом на реку.

Площадь имени Ленина

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

Проект этой территории разработан КБ «Стрелка» и архитектурным бюро «Вещь!». Планируется, что пространство будет трансформироваться в зависимости от событий: здесь можно будет проводить тематические фестивали, городские праздники, сезонные ярмарки и мероприятия по уличным видам спорта, а в зимнее время — заливать каток.

В данном проекте раскрывается исторический контекст места — до XX века через площадь протекала река Шелоховка. Мощение площади будет выполнено таким образом, что через нее «река» свяжет сквер Славы и улицу Пушкина.

Предполагается, что перед зданием бывшего рыбного пассажа, где сейчас располагается ТЦ «Империя», будет воссоздан находившийся там прежде сквер, который визуально отгородит площадь от парковки и станет новым местом отдыха. В будущем сквере планируется сочетать классические и современные элементы дизайна.

Однако с учетом того, что площадь окружена историческими зданиями, основную ее часть предложено выполнить в классическом стиле.

По периметру будут располагаться чугунные скамейки и фонари, а в центре — установлены мобильные лавочки, кадки с растениями и, возможно, временные детские и спортивные зоны.

Проект также предусматривает высадку деревьев вдоль улиц Кирова и Московской.

Фонтанная площадь

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

Эта концепция благоустройства создана КБ «Стрелка» совместно с архитектурным бюро «Март». Основной целью реновации территории является создание нового зеленого пространства в центре города и соединение важных объектов туристическими и прогулочными маршрутами.

Обновление фонтана позволит проводить светомузыкальные шоу, которые, по задумке архитекторов, привлекут горожан на площадь, пустующую по вечерам в будние дни.

При мощении предложено использовать разнообразные материалы с понятной индикацией зонирования.

Напротив фонтана предусмотрено место для возведения сцены, где уличные музыканты смогут выступать, не преграждая путь гуляющим.

По всему периметру площади намечено высадить новые деревья.

Данная концепция была создана еще до идеи установить памятник матери, который его создатель хотел бы видеть именно на Фонтанной площади. Памятник будет установлен в 2018 году, а значит в случае выбора для него этой территории архитекторам придется увязывать его с существующим проектом.

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

Согласно предложенной концепции, транзитный сквер с часами «Кукушка», расположенный за площадью, будет трансформирован в небольшой парк. Все маршруты, которые сложились к настоящему моменту, сохранят, но их ширина будет оптимизирована, что позволит сделать территорию более озелененной.

В новый ландшафт также будет вписана экспозиционная зона для выставок под открытым небом.

Кроме того, в рамках проекта предложено организовать открытые террасы с видом на парк на месте автостоянки перед зданиями ресторанов.

Улица Московская от Спасского кафедрального собора до улицы Кураева

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

Проект также подготовлен КБ «Стрелка» и архитектурным бюро «Март». Его главное новшество — запретить движение транспорта, чтобы воплотить идею пешеходного маршрута по историческому центру города. Планируется полностью очистить улицу от автомобилей, оставив доступ только для проезда спецтехники и обслуживания предприятий торговли в определенные часы.

По мнению разработчиков проекта, преобразование этого участка из стихийной стоянки в пешеходную зону и благоустройство увеличат ее популярность и востребованность среди горожан и туристов, будут стимулировать развитие кафе и магазинов.

Из-за склона планируется устройство террасированных тротуаров вдоль фасадов зданий на самых крутых участках. При этом центральная часть улицы спроектирована под уклоном.

Покрытие предлагается выполнить из гранитных плит различного формата, продолжив узор и рисунок мощения, существующие на Московской.

Предусмотрено также упорядочить деревья по обеим сторонам, высадив новые там, где их не хватает.

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

В непосредственной близости к Спасскому собору предложено посадить краснолистные виды клена, устроить цветники и организовать места для отдыха пешеходов, преодолевших дорогу к храму.

Знаковая зона будет иметь акцентную подсветку для наиболее выигрышного восприятия собора.

Пешеходная связь от Спасского собора до памятника «Первопоселенец»

Фото: Penza-gorod.ru

Согласно проекту, который участники объединения архитекторов «Вещь!» еще в апреле представили главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву, планируется воссоздание лестницы напротив памятника «Первопоселенец», которая раньше соединяла улицы Кирова и Белинского. Проход намечено разместить между зданием военкомата и кафе.

На оборонительном валу будет создана бревенчатая стена с проходом и смотровой площадкой, на которую можно будет подняться.

Реализация задумки потребует сноса хозяйственных построек на улице Белинского. По этому вопросу между мэрией и собственниками достигнута договоренность.

Ожидается, что эти преобразования будут способствовать привлечению туристов к исторической части города и в определенной мере восстановлению исторической справедливости.

Скверы «Копилка пословиц» и Пушкина, а также улица имени поэта

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

Проект реновации этого участка подготовлен КБ «Стрелка» и творческой мастерской Александра Бреусова.

Крупные транзитные скверы на пути к центральной площади и городской набережной планируется связать одной стилистикой, что подчеркнет направленность маршрута.

В проекте две зеленые зоны разделены оживленной улицей, где курсирует городской транспорт, поэтому для создания единого рекреационного пространства во всю их ширину на улице Володарского между ними намечено организовать регулируемый пешеходный переход.

Ширина проезжей части в начале улицы Пушкина унифицируется, но количество полос движения останется прежним — по две в каждую сторону. Вдоль нее предусмотрены парковочные места преимущественно с параллельным способом размещения автомобилей.

Для маломобильных категорий граждан предложено адаптировать территорию для их беспрепятственного передвижения.

Существует перспектива развития веломаршрута, планируются дополнительное озеленение и система освещения.

Улица Гладкова

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

Обновление небольшой улицы спроектировано этими же компаниями — КБ «Стрелка» и мастерской Александра Бреусова.

Здесь предусмотрено современное благоустройство. Особенность улицы в том, что вся ее восточная сторона состоит из советской застройки, а западная часть — из дореволюционной. Четная сторона — жилая, а нечетная — административно-офисная.

Архитекторы предложили создать транзитную зону с местами отдыха на протяжении всей улицы вдоль ее западной стороны. Она призвана дать жителям и гостям города возможность в спокойной атмосфере насладиться архитектурой.

В центральной части улицы предлагается организовать мини-сквер с местами для сидения и зоной Wi-Fi.

Сквер имени В.Г. Белинского и улица Бакунина

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

Проект этой территории тоже создали «Стрелка» и творческая мастерская Александра Бреусова. В соответствии с ним, Театральную площадь и сквер Белинского предлагается объединить с помощью фонтана, что позволит расширить входную зону сквера.

На совмещенной территории намечено проводить театрализованные мини-спектакли и парад живых скульптур.

В глубине сквера со стороны улицы Володарского предложено перепрофилировать два здания в предприятия общественного питания — детское кафе и интернет-кафе.

Со стороны сквера будут размещены открытые летние площадки, «перетекающие» в непосредственно сквер. У детского кафе — это детские разновозрастные зоны, а у интернет-кафе — тихое место с зоной Wi-Fi.

Улицы Московская и Октябрьская

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

Над проектом благоустройства этой территории также трудились сотрудники КБ «Стрелка» и творческой мастерской Александра Бреусова.

О прилегающих к улице Октябрьской скверах будет сказано подробнее дальше — все их планируется модернизировать и придать им эстетичный вид с помощью современного благоустройства.

Зону около доски почета вблизи администрации Железнодорожного района Пензы предлагается обустроить в виде амфитеатра с установкой мест для сидения с зоной Wi-Fi.

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

На участке Московской — между Бакунина и Октябрьской — намечено упорядочить парковочные места и организовать малые зоны отдыха. К слову, на территории, особенно от Бакунина до Суворова, давно было необходимо уделить внимание парковке. Автомобили, расставленные по обеим сторонам Московской затрудняют сквозной проезд. Водители, все-таки выбравшие этот путь, вынуждены подолгу стоять в ожидании — ведь если пассажиру какой-то машины понадобилось выйти, движение на некоторое время останавливается.

Скверы на улице Суворова

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

Этот проект разработан КБ «Стрелка» и архитектурной мастерской Льва Ходоса.

Два сквера, которые планируется обустроить, связав органичным оформлением, должны стать комфортным рекреационным пространством с качественно новой зеленой средой, отвечающей потребностям горожан. По задумке, сценарии времяпрепровождения, к которым подтолкнет благоустройство, послужат мощным стимулом для создания нового центра городской активности.

В рамках этого проекта планируется реновация большой зеленой территории между улицами Суворова, Октябрьской и Плеханова,через которую лежит путь на Привокзальную площадь.

Сейчас единственным ее украшением является «Светофорное дерево», но еще в июне мэру Пензы Виктору Кувайцеву были представлены проекты благоустройства будущего сквера 100-летия футбола.

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

Футбольную тематику архитекторы планируют использовать в элементах благоустройства сквера также в связи с будущим чемпионатом мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

В сквере, который расположен между улицами Суворова и Бакунина, предлагается устроить террасы вблизи расположенных поблизости кафе. Его территория станет не только комфортной и безопасной, но и наполненной различными площадками, побуждающими детей к исследованию и игре.

Этот небольшой сквер сбоку от торгового центра «СаниМарт», скрытый от глаз многих пешеходов, разработчики проекта не обошли вниманием, потому что именно через него из центра можно выйти в сторону железнодорожного вокзала по зеленому участку, комфортному для прогулок.

Здесь планируется заменить покрытие и разместить дополнительные зеленые насаждения.

Сквер имени Ф.Э. Дзержинского

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

Проект этого сквера также разработан КБ «Стрелка» и мастерской Льва Ходоса.

Через сквер пролегает основной транзитный путь на железнодорожный вокзал Пенза-I, поэтому он всегда наполнен людьми, но в нем они практически не задерживаются. Ни жители близлежащих домов, ни студенты железнодорожного колледжа, ни посетители дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского не остаются там надолго в связи с отсутствием в нем какого-либо функционального наполнения.

В темное время суток многие жители вообще предпочитают обходить это место стороной, поскольку оно заслуженно пользуется дурной репутацией. То и дело можно услышать о том, что здесь на кого-то напали, ограбили или избили. УМВД даже попросило установить в сквере камеру видеонаблюдения, интегрированную в систему «Безопасный город».

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

Проектом предусмотрено создание детской игровой зоны со стенкой для скалолазания, территории для игры в настольный теннис и разнообразных мест для тихого отдыха.

Архитекторам стало известно о планах передать здание ДК церкви еще во время работы над концепцией благоустройства, а потому они предусмотрели возведение надвратной колокольни. С помощью мощения и озеленения, в частности, высадки садовых деревьев планируется придать этому участку особый статус.

Привокзальная площадь

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

Концепция развития Привокзальной площади разработана КБ «Стрелка» и мастерской Льва Ходоса.

Основная идея проекта — разделение потоков общественного транспорта, автомобилей и такси. Предполагается, что расположение всех остановочных павильонов в одной части площади позволит легко сориентироваться на вокзале впервые прибывшим в город.

Смещение приоритета с транспортного движения на пешеходное — второй важный аспект данной концепции. Благодаря созданию новых пешеходных связей и улучшению старых, полной замене покрытий и организации зеленых пространств вместе с элементами вечернего освещения вокзал станет более комфортным для его посетителей.

Территорию также планируется адаптировать для передвижения велосипедистов.

А что в итоге?

Масштабный проект в случае реализации позволит создать единую по стилистике систему благоустройства и как результат — новый архитектурно-композиционный запоминающийся образ Пензы. Улицы и скверы, во многих местах не совершенствовавшиеся с советских времен, должны стать современными и привлекательными для жителей и туристов.

В центральной части города будет сформировано единое общественное пространство с кольцевым пешеходным маршрутом, включающим в себя набережную реки Суры, улицу Славы, площадь имени В.И. Ленина, улицу Московскую, Советскую площадь, улицу Белинского, пешеходную связь до памятника «Первопоселенец», улицы Лермонтова и Советскую.

Разработанные общими усилиями десятков архитекторов проекты только предстоит реализовать. Как задумки будут выглядеть в реальности, жители Пензы увидят через несколько лет.

Маргарита Кривцова