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Участники автопробега «С Востока на Запад России» прибудут в Пензу 7 августа

08:41 | 04.08.2017 | Общество

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Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Участники автопробега «С Востока на Запад России — с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее» прибудут в Пензу в предстоящий понедельник, 7 августа.

Участники автопробега «С Востока на Запад России» прибудут в Пензу 7 августа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В этот день у монумента воинской и трудовой славы пензенцев состоится торжественный митинг, в котором примут участие представители трех регионов — Пензенской и Нижегородской областей, а также Мордовии.

В ходе мероприятия произойдет забор земли от монумента.

Гильзы с землей из памятных мест каждого региона, через которые пройдет автопробег, будут доставлены в город-герой Севастополь. Таким образом организаторы символически передают эстафету с Востока на Запад России.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, международный комбинированный автопробег, посвященный 90-летию служения Отечеству ДОСААФ России, стартовал 5 июля во Владивостоке, а завершится в Минске.
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