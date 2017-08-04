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В Пензе маршрутки №49 будут ходить в Арбеково

09:24 | 04.08.2017 | Общество

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Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Маршрутки №49 начнут ходить в микрорайон Арбеково города Пензы с понедельника, 7 августа.

В Пензе маршрутки №49 будут ходить в Арбеково

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Движение автобусов будет осуществляться по следующей схеме: «ТРК «Коллаж» — «Завод «Тяжпромарматура» — «Школа №9» — «Автодорожный колледж» — «Магазин «Буратино» — «Проспект Победы» — «Больница скорой помощи» — «Улица Толстого» — «Автовокзал» — «ОАО «Исток» — «Железнодорожная больница» — «Центральный рынок» — «ТТС» — «Фонтан» — «Детская библиотека» — «Библиотека имени М.Ю. Лермонтова» — «Улица Чкалова» — «ОАО «Электромеханика» — «Межшкольный учебный комбинат» — «Улица Токарная» — «Терновский мост» — «Дом быта» — «Районный дом культуры» — «Улица Петровская» — «Улица Сухумская».

Как сообщает пресс-служба мэрии, это необходимо для совершенствования маршрутной сети Пензы.
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