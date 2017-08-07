Магазин в Кузнецке выплатит 120 тыс. рублей женщине, которую ударили автоматические двери Общество

Кузнецк, 7 августа 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, в соответствии с которым ООО «Глобал Сити» обязано выплатить 120 тыс. рублей компенсации морального вреда женщине, получившей травмы от удара автоматическими дверями в торговом центре «Солнечный» в Кузнецке.

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«3 января 2016 года при выходе из торгового центра «Солнечный», расположенного по адресу: Кузнецк, улица Белинского, 2А, автоматические двери сработали на закрывание раньше, чем женщина прошла через них, и сильно ударили ее в правый бок», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, из-за этого женщина упала с высоты собственного роста и получила телесные повреждения.

«С диагнозом «Сочетанная травма, закрытый оскольчатый перелом костей таза с нарушением непрерывности тазового кольца (обоих ветвей лонной кости справа), ушибы грудной клетки, ушибы мягких тканей верхних и нижних конечностей» она месяц находилась в больнице, а потом — на амбулаторном лечении у врача-травматолога. На протяжении длительного времени она не могла без посторонней помощи ходить, сидеть, вставать. До сих пор она ограничена в движении, ходит с помощью костылей», — уточнила собеседница агентства.

Наталья Быченкова отметила, что в период лечения в больнице представитель торгового центра «Солнечный» оказал потерпевшей материальную помощь в размере 20 тыс. рублей.

«Истица просила суд взыскать с ответчика в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей. В судебном заседании представитель ООО «Глобал Сити» с иском согласился частично, посчитав размер компенсации завышенным», — добавила собеседница агентства.

Пресс-секретарь суда пояснила, что, согласно агентскому договору на содержание и эксплуатацию здания, «Глобал Сити» обязался обеспечивать функционирование пятиэтажного торгового центра с подвалом, в том числе содержать само строение, его инженерное оборудование, прилегающую территорию и элементы благоустройства.

«В рассматриваемом случае автоматическая система допустила сбой, контроль за ее работой отсутствовал в той мере, чтобы обеспечить безопасность окружающих. Поскольку ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязанности по содержанию торгового центра, суд счел установленным наличие правовых оснований для взыскания с ответчика компенсации морального вреда в размере 120 тыс. рублей», — сказала Наталья Быченкова.

Она уточнила, что апелляционную жалобу подала пострадавшая женщина, не согласившись с размером компенсации.

«Решение вступило в законную силу», — резюмировала пресс-секретарь областного суда.