Председатель пензенской областной организации ВОИ отмечает 60-летие Общество

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. 60 лет исполнилось председателю пензенской областной организации Всероссийского общества инвалидов Валерию Тимошкину в понедельник, 7 августа.

Фото: пензенская областная организация ВОИ

С круглой датой его поздравил заместитель начальника управления внутренней политики правительства региона Владимир Перов, который вручил Валерию Тимошкину приветственный адрес губернатора Ивана Белозерцева.

«Под Вашим чутким руководством пензенская областная организация Всероссийского общества инвалидов проделала большой путь, оказывая неоценимую помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, заслужив авторитет в нашем регионе и за его пределами. Вы активно участвуете в общественной жизни, вносите весомый вклад в развитие гражданских инициатив и социальную адаптацию инвалидов, защищая их законные права и интересы», — говорится в нем.

«Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и успешного достижения поставленных целей!» — добавляется в тексте.