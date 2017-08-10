Школьный сарафан пензенской фирмы включен в реестр товаров с нарушениями — Роскачество Общество

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Школьный сарафан для девочек производства пензенской компании «Алекс-М» включен в реестр товаров, в которых выявлены нарушения требований закона «О защите прав потребителей» или обязательных требований, установленных техрегламентами Таможенного союза. Об этом свидетельствуют результаты исследования Роскачества, обнародованные в четверг, 10 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Образец для изучения потребительских свойств — повседневный сарафан для девочек с верхом из ткани с застежкой на три пуговицы спереди без карманов и подкладки — был приобретен по адресу: Пенза, улица Вяземского, 25В.

Согласно данным Роскачества, производитель ввел покупателя в заблуждение, указав на маркировке недостоверный состав ткани: 30% вискозы и 70% полиэстера. Фактически количество полиэфирных волокон превышает отклонения и составляет 96,2%.

Установлено, что у ткани низкая гигроскопичность, в связи с чем кожа ребенка будет оставаться влажной. Вместе с тем изделие обладает хорошей воздухопроницаемостью.

Опасных и токсичных веществ в составе изделия не обнаружено.

Окраска хорошо себя показала после воздействия стирки, глажения, органических растворителей и трения. Однако краситель оказался неустойчив к воздействию пота — сарафан может окрасить блузку или водолазку. Также он не очень устойчив к воздействию дистиллированной воды.

После стирки сарафан почти не меняет своих размеров — не садится и не растягивается.

Согласно выводу экспертов, несмотря на недостатки, изделие сшито качественно и аккуратно.

Информация о выявленных нарушениях передана в органы, осуществляющие государственный контроль.

В рамках веерного исследования специалисты Роскачества изучили 75 образцов наиболее популярных на российском рынке сарафанов для девочек по 58 показателям. Стоимость продукции составила от 400 до 10 тыс. 900 рублей за единицу товара на момент закупки.

Большая часть сарафанов была сшита в России, однако присутствовали и товары, изготовленные в Белоруссии — два образца, Италии — один и Китае — четыре.

На товарах 39 марок отсутствовала информация о стране-изготовителе. Нарушения по важнейшим показателям безопасности продукции были выявлены в 33 товарах.

По результатам лабораторных испытаний сарафаны только семи торговых марок подтвердили свое высокое качество, так как соответствовали не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и опережающему стандарту Роскачества.

Эксперты примут решение о присвоении высококачественным товарам под торговыми марками «Лидер-Торг», «Наша форма», «Россиянка», «Русь», «Bosser», «Four&Five» и «Max Unior» российского знака качества после проведения оценки производства.