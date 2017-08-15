В Иссинском районе сотрудники ДЮСШ содержали скот в лагере «Зоренька» — прокуратура Общество Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Прокуратура выявила факт содержания свиней и крупного рогатого скота в зданиях недействующего оздоровительного лагеря «Зорька», расположенного на территории лесного фонда в особо охраняемой природной зоны «Иссинская дубрава» Пензенской области. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «Установлено, что скот содержали сотрудники ДЮСШ Иссинского района, в чьем оперативном управлении находилось недвижимое имущество лагеря «Зорька», являющееся муниципальной собственностью района», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Мария Зимина. Она уточнила, что для устранения выявленных нарушений руководству ДЮСШ было внесено представление. «Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района», — резюмировала собеседница агентства. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость