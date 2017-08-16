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Валерий Муругов считает, что профилактику правонарушений среди подростков можно улучшить

12:43 | 16.08.2017 | Общество

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Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Валерий Муругов считает, что профилактику правонарушений в подростковой среде можно вывести на качественно новый уровень.

Валерий Муругов считает, что профилактику правонарушений среди подростков можно улучшить. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Правонарушения, совершаемые подростками, могут быть успешно предупреждены при слаженной, целенаправленной работе всех субъектов профилактики», — сказал он в ходе расширенного заседания совета общественности по профилактике правонарушений, состоявшегося в Неверкинском сельсовете в минувший вторник, 15 августа.

Валерий Муругов отметил, что в большинстве случаев несовершеннолетние нарушают закон из-за отсутствия или недостаточного контроля со стороны родителей, а также нежелания отдельных работников образования обеспечить подрастающему поколению содержательный досуг, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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