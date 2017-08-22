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Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем государственного флага РФ

08:05 | 22.08.2017 | Общество

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Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем государственного флага Российской Федерации, который отмечается во вторник, 22 августа.

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем государственного флага РФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Этот замечательный праздник объединяет в себе законную гордость всех граждан нашей великой страны за ее многовековую героическую историю, ратные и трудовые подвиги предков, прославляет идеалы единства и патриотизма. Наша общая задача — сохранить и приумножить свершения славных предшественников, всемерно укреплять могущество Отечества и его международный авторитет», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что ныне живущее поколение сумеет решить эту масштабную задачу.

«Основа такой уверенности — ответственность каждого за судьбу Отчизны, добросовестный труд, искренняя любовь к Родине. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо России!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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