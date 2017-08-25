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В Кузнецке объявлен особый противопожарный режим

11:21 | 25.08.2017 | Общество

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Кузнецк, 25 августа 2017. PenzaNews. Особый противопожарный режим введен в Кузнецке Пензенской области в связи с установившейся сухой и жаркой погодой.

В Кузнецке объявлен особый противопожарный режим

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Режим повышенной готовности для звена территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действует на территории города с четверга, 24 августа.

Руководителям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности рекомендовано принять меры по очистке территорий от горючего мусора, освободить внутриквартальные проезды, а также привести в готовность источники противопожарного водоснабжения и подъездные пути к ним.

Кроме того, намечено провести инструктаж населения о правилах пожарной безопасности, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.

Ранее особый противопожарный режим был введен в Пензе и Заречном.
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