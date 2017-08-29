В Заречном стартовали обсуждения проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год Общество

Заречный, 29 августа 2017. PenzaNews. Жители Заречного Пензенской области могут высказать свое мнение о целесообразности внесения той или иной улицы в план ремонта в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год.

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Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, планируется провести капитальный ремонт некоторых участков улиц Озерской, Ленина, Ахунской, Зеленой и Торговой, проспектов Мира и 30-летия Победы.

Также предлагается обустроить пешеходные переходы около гимназии №216 «Дидакт», школ №218 и 221, а также детско-юношеской спортивной школы на улице Строителей.

Кроме того, рассматривается возможность замены светофоров на нескольких перекрестках.

Все желающие могут направить свои комментарии по поводу данного проекта, а также высказать пожелания по ремонту, направив обращения в письменном или электронном виде в администрацию Заречного.

Если подтвердится необходимость проведения ремонтных работ на участках, предложенных горожанами, в план будут внесены соответствующие коррективы.

Комментарии от жителей Заречного принимаются до 15 сентября.