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Фестиваль «Пензенские сладости» пройдет в ЦПКиО имени Белинского 2 сентября

16:30 | 30.08.2017 | Общество

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Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Первый областной фестиваль «Пензенские сладости» пройдет на территории центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в предстоящую субботу, 2 сентября.

Фестиваль «Пензенские сладости» пройдет в ЦПКиО имени Белинского 2 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Планируется, что основные мероприятия фестиваля состоятся в период с 11.00 до 15.00.

Гости смогут познакомиться с продукцией производителей кондитерских изделий, мороженого, безалкогольных напитков, меда и различных видов выпечки.

Мероприятие объединит как крупные предприятия, так и представителей малого и среднего бизнеса.

Среди участников ожидаются «Пензенская кондитерская фабрика», «Пензенская шоколадная компания», «Бековский РПК Октябрь», организации «Мирослада», «Русский кондитер», «Ванюшкины сладости», «Руспродукт», «Диад», «Унитрон», «Кайнак», «Самое вкусное», «БосаНова», «Ледяной дом», филиал МПБК «Очаково» и другие.

Программа фестиваля «Пензенские сладости» включает в себя мастер-классы от производителей, квесты, конкурсы и концерт.

Организаторами мероприятия выступили правительство области, мэрия Пензы, ООО «Центр кластерного развития» и ООО «Центр инноваций социальной сферы».
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