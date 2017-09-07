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Пензенцам напомнили правила эксплуатации обогревателей

12:10 | 07.09.2017 | Общество

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Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Специалисты главного управления МЧС РФ по Пензенской области напомнили жителям региона о необходимости соблюдения правил эксплуатации обогревательных приборов.

Пензенцам напомнили правила эксплуатации обогревателей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства, в холодное время года из-за неправильного использования обогревательных приборов нередко происходят пожары.

В связи с этим при эксплуатации обогревателей необходимо выполнять все требования инструкции, не превышать сроков использования прибора, систематически проверять исправность проводки, розеток, щитков и штепсельных вилок.

Кроме того, следует вовремя ремонтировать и заменять детали, избегать перегрузки на электросеть, не оставлять обогреватель включенным на ночь и не использовать его для сушки вещей.

Также опасно использовать самодельные или «кустарные» электрообогреватели, ставить прибор в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями, в захламленных и замусоренных комнатах.

Размещать обогреватель следует на полу, а его провода нельзя прокладывать под коврами и другими покрытиями.

Кроме того, необходимо регулярно очищать прибор от пыли.
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