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В Кузнецке определили лучший дом

11:28 | 08.09.2017 | Общество

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Кузнецк, 8 сентября 2017. PenzaNews. Итоги конкурса «Лучший многоквартирный дом, подъезд, лучшее оформление прилегающей территории предприятия, учреждения» подведены в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке определили лучший дом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первое место в номинации «Лучший многоквартирный дом» занял дом №55 на улице Маяковского. Во дворе этого дома установят три уличных тренажера.

Два тренажера получит дом №53 на улице Маяковского, занявший второе место.

Третье место занял дом №58/1 на улице Правды. Его жители получат один тренажер.

10 тыс. рублей за первое место в номинации «Лучшее оформление прилегающей территории в социальной сфере» вручат детсаду №19, 5 тыс. 600 рублей за второе место — детсаду №2, 4 тыс. рублей за третье место — лицею №21, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.
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