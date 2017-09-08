В Кузнецке определили лучший дом Общество Кузнецк, 8 сентября 2017. PenzaNews. Итоги конкурса «Лучший многоквартирный дом, подъезд, лучшее оформление прилегающей территории предприятия, учреждения» подведены в Кузнецке Пензенской области. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Первое место в номинации «Лучший многоквартирный дом» занял дом №55 на улице Маяковского. Во дворе этого дома установят три уличных тренажера. Два тренажера получит дом №53 на улице Маяковского, занявший второе место. Третье место занял дом №58/1 на улице Правды. Его жители получат один тренажер. 10 тыс. рублей за первое место в номинации «Лучшее оформление прилегающей территории в социальной сфере» вручат детсаду №19, 5 тыс. 600 рублей за второе место — детсаду №2, 4 тыс. рублей за третье место — лицею №21, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка. Нашли ошибку в тексте?

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