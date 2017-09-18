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В Заречном предприниматель оштрафован за отсутствие трудового договора с работником

09:58 | 18.09.2017 | Общество

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Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Государственная инспекция труда в Пензенской области оштрафовала индивидуального предпринимателя из Заречного Пензенской области, не заключившего трудовой договор с работником.

В Заречном предприниматель оштрафован за отсутствие трудового договора с работником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, нарушение трудового законодательства было выявлено после прокурорской проверки.

«Один из разнорабочих с марта 2017 года ежемесячно получал заработную плату без заключения письменного трудового договора», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, предприниматель оштрафован по по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».
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