В Заречном предприниматель оштрафован за отсутствие трудового договора с работником Общество Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Государственная инспекция труда в Пензенской области оштрафовала индивидуального предпринимателя из Заречного Пензенской области, не заключившего трудовой договор с работником. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, нарушение трудового законодательства было выявлено после прокурорской проверки. «Один из разнорабочих с марта 2017 года ежемесячно получал заработную плату без заключения письменного трудового договора», — уточнила собеседница агентства. По ее словам, предприниматель оштрафован по по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Нашли ошибку в тексте?

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