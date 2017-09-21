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В Кузнецком районе 19-летняя сирота добилась предоставления жилья с помощью прокуратуры

15:27 | 21.09.2017 | Общество

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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. 19-летняя жительница Кузнецкого района Пензенской области добилась предоставления жилого помещения благодаря обращению в прокуратуру.

В Кузнецком районе 19-летняя сирота добилась предоставления жилья с помощью прокуратуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, после обращения сироты прокуратура Кузнецкого района провела проверку.

«Установлено, что заявительница относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 1999 году ее отец умер, а в 2006 году мать на основании решения суда лишена родительских прав. Девушка с малолетнего возраста находилась на воспитании в приемной семье. Пригодного для проживания жилья у нее не имелось», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что прокурор обратился в суд с иском о предоставлении ей благоустроенного жилого помещения, отвечающего санитарным и техническим требованиям.

«Кузнецким районным судом требования прокурора полностью удовлетворены. Решение суда исполнено. В настоящее время администрацией района сироте предоставлена квартира по договору найма специализированного жилого помещения в селе Поселки», — отметила Светлана Артамонова.
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