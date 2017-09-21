В Кузнецком районе 19-летняя сирота добилась предоставления жилья с помощью прокуратуры Общество

Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. 19-летняя жительница Кузнецкого района Пензенской области добилась предоставления жилого помещения благодаря обращению в прокуратуру.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, после обращения сироты прокуратура Кузнецкого района провела проверку.

«Установлено, что заявительница относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 1999 году ее отец умер, а в 2006 году мать на основании решения суда лишена родительских прав. Девушка с малолетнего возраста находилась на воспитании в приемной семье. Пригодного для проживания жилья у нее не имелось», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что прокурор обратился в суд с иском о предоставлении ей благоустроенного жилого помещения, отвечающего санитарным и техническим требованиям.

«Кузнецким районным судом требования прокурора полностью удовлетворены. Решение суда исполнено. В настоящее время администрацией района сироте предоставлена квартира по договору найма специализированного жилого помещения в селе Поселки», — отметила Светлана Артамонова.