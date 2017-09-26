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В Пензе 1 октября временно изменится движение маршруток

13:12 | 26.09.2017 | Общество

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Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Схема организации движения общественного транспорта по маршрутам №7, №93 и №33 будет изменена в Пензе в связи с проведением эстафеты в рамках Спартакиады пенсионеров России в предстоящее воскресенье, 1 октября.

В Пензе 1 октября временно изменится движение маршруток

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Автобусы малого класса маршрутов №7 и №93 будут следовать с улицы Зеленодольской по дублеру улицы Окружной, затем по дороге от улицы Окружной до Ленинского Мехлесхоза, после этого по улице Мира и далее в соответствии с обычным маршрутом. В обратном направлении они будут курсировать по аналогичному пути.

Маршрутки №33 с улицы Окружной будут ехать по дублеру улицы Окружной, а затем по автодороге до Ленинского Мехлесхоза на улицу Мира.

Изменения будут действовать 9.00 до 12.00 или до окончания мероприятия, сообщает пресс-служба мэрии.
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