В Пензе 1 октября временно изменится движение маршруток Общество

Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Схема организации движения общественного транспорта по маршрутам №7, №93 и №33 будет изменена в Пензе в связи с проведением эстафеты в рамках Спартакиады пенсионеров России в предстоящее воскресенье, 1 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Автобусы малого класса маршрутов №7 и №93 будут следовать с улицы Зеленодольской по дублеру улицы Окружной, затем по дороге от улицы Окружной до Ленинского Мехлесхоза, после этого по улице Мира и далее в соответствии с обычным маршрутом. В обратном направлении они будут курсировать по аналогичному пути.

Маршрутки №33 с улицы Окружной будут ехать по дублеру улицы Окружной, а затем по автодороге до Ленинского Мехлесхоза на улицу Мира.

Изменения будут действовать 9.00 до 12.00 или до окончания мероприятия, сообщает пресс-служба мэрии.