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Программы ГТРК «Пенза» начали выходить в эфир в цифровом формате

14:58 | 26.09.2017 | Общество

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Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Филиал РТРС «Пензенский ОРТПЦ» начал включение региональных программ ГТРК «Пенза» на каналах «Россия 1» и «Россия 24» в составе первого мультиплекса в Пензенской области во вторник, 26 сентября.

Программы ГТРК «Пенза» начали выходить в эфир в цифровом формате

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Таким образом, программы телерадиокомпании стали доступны 100% жителей Пензенской области.

В прямом эфире, посвященном запуску цифрового вещания, приняли участие губернатор Иван Белозерцев, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов и замгендиректора – директор департамента радиовещания и радиосвязи ФГУП «РТРС» Виктор Горегляд.

Перед этим губернатору Ивану Белозерцеву было представлено оборудование, позволяющее обеспечивать работу в цифровом режиме, а также даны пояснения по вопросам осуществления телетрансляций в современном формате.

Глава региона оценил преимущества цифрового вещания, отметил социальную значимость перехода на современный формат передачи и приема телесигнала.

«Это, безусловно, повышает качество телевещания, является важным моментом для жителей Пензенской области», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.
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