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В пензенской библиотеке расскажут, как сохранить фонды в процессе их использования

11:51 | 27.09.2017 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Научно-практический семинар «Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования» пройдет на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова 9 и 10 октября.

В пензенской библиотеке расскажут, как сохранить фонды в процессе их использования

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что в нем примут участие специалистов из Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино и Российской государственной библиотеки.

Откроет семинар мастер-класс на тему «Обеспечение сохранности библиотечных фондов. Основные технологии переплета документов» от сотрудников ВГБИЛ.

Также в этот день гости и участники мероприятия смогут познакомиться с региональным центром редких документов и книжных памятников.

10 октября состоится основной семинар. Его проведет заведующий сектором превентивной консервации РГБ Алексей Кащеев, сообщается на сайте пензенской библиотеки.
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