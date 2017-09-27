В пензенской библиотеке расскажут, как сохранить фонды в процессе их использования Общество Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Научно-практический семинар «Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования» пройдет на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова 9 и 10 октября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Ожидается, что в нем примут участие специалистов из Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино и Российской государственной библиотеки. Откроет семинар мастер-класс на тему «Обеспечение сохранности библиотечных фондов. Основные технологии переплета документов» от сотрудников ВГБИЛ. Также в этот день гости и участники мероприятия смогут познакомиться с региональным центром редких документов и книжных памятников. 10 октября состоится основной семинар. Его проведет заведующий сектором превентивной консервации РГБ Алексей Кащеев, сообщается на сайте пензенской библиотеки. Нашли ошибку в тексте?

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