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АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ 3 октября в 11.00 Александр Суслов и Павел Овчаров ответят на вопросы журналистов в пресс-центре ИА «PenzaNews»

В ИА «PenzaNews» пройдет пресс-конференция Александра Суслова и Павла Овчарова

10:00 | 02.10.2017 | Общество

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Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Пресс-конференция директора Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александра Суслова и руководителя Пензенского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Павла Овчарова состоится в пресс-центре информационного агентства «PenzaNews» (г. Пенза, ул. Калинина, 119А) во вторник, 3 октября, в 11.00.

В ИА «PenzaNews» пройдет пресс-конференция Александра Суслова и Павла Овчарова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе встречи с представителями СМИ Александр Суслов и Павел Овчаров планируют ответить на вопросы, связанные с выполнением программы «Re: Конструкция 2017», подготовкой тепловых сетей к осенне-зимнему периоду, плановым ремонтом теплотрасс и долгами крупнейших неплательщиков.

Для участия в мероприятии журналистам и другим заинтересованным лицам необходимо получить аккредитацию до 18.00 понедельника, 2 октября. Для этого следует отправить заявку с краткими контактными данными по электронной почте или позвонить по телефону: (8412) 999-102.
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