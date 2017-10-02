В ИА «PenzaNews» пройдет пресс-конференция Александра Суслова и Павла Овчарова Общество

Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Пресс-конференция директора Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александра Суслова и руководителя Пензенского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Павла Овчарова состоится в пресс-центре информационного агентства «PenzaNews» (г. Пенза, ул. Калинина, 119А) во вторник, 3 октября, в 11.00.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе встречи с представителями СМИ Александр Суслов и Павел Овчаров планируют ответить на вопросы, связанные с выполнением программы «Re: Конструкция 2017», подготовкой тепловых сетей к осенне-зимнему периоду, плановым ремонтом теплотрасс и долгами крупнейших неплательщиков.

Для участия в мероприятии журналистам и другим заинтересованным лицам необходимо получить аккредитацию до 18.00 понедельника, 2 октября. Для этого следует отправить заявку с краткими контактными данными по электронной почте или позвонить по телефону: (8412) 999-102.