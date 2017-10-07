В Пензе прошла акция в поддержку Алексея Навального Общество

Пенза, 7 октября 2017. PenzaNews. Акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного 2 октября на 20 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия, прошла в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в субботу, 7 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По подсчетам корреспондента ИА «PenzaNews», участие в ней приняли более 150 человек, причем не только молодежь, но и люди среднего возраста и даже пенсионеры. Некоторые из них держали в руках плакаты, принесенные с собой.

Организаторы мероприятия охотно раздавали всем желающим красные воздушные шары с буквой «Н», листовки, баннеры, наклейки, значки и агитационные газеты.

Главное требование протестующих озвучил координатор пензенского штаба Алексея Навального Антон Струнин.

«Я требую отпустить Алексея Навального, не мешать его политической деятельности и допустить до выборов», — сказал он.

После этого более чем на час всем желающим была предоставлена возможность высказаться.

По окончании акции Антон Струнин пояснил собравшимся, что изначально ее планировалось провести в центре города — перед драмтеатром или на площади имени В.И. Ленина около здания правительства Пензенской области, однако организаторы получили отказ, поскольку там на весь день уже были запланированы другие мероприятия.

Он сообщил, что намерен посмотреть, действительно ли они там проводятся, и предложил всем, кто хочет, сделать то же самое, свернув при этом плакаты. На его призыв откликнулись более 30 человек.

У драмтеатра активисты увидели выступления в рамках фестиваля «Музыка – улицам города» и на несколько минут присоединились к зрителям.

В это время к координатору пензенского штаба Алексея Навального подошел сотрудник полиции и попросил сдуть красные шары. Однако Антон Струнин пояснил, что люди просто гуляют, и он не вправе заставлять их это делать.

Затем сторонники Алексея Навального продолжили путь по улице Московской. На парковке у торгового центра «Империя» находился автозак, на фоне которого они сделали совместную фотографию. На пустующей площади Ленина, где к этому времени завершила работу ярмарка сельхозпродукции, оказалось не менее восьми сотрудников правоохранительных органов, в том числе четверо полицейских, которые следовали за толпой от сквера Дзержинского.

После этого часть людей направилась на улицу Урицкого, где располагается штаб Алексея Навального, а остальные разошлись по своим делам.

Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября состоялись во многих городах России, однако не везде они были согласованы с властями, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщают СМИ, так называемые «гуляния» собрали от нескольких десятков до сотен человек.

По последним данным, в общей сложности полиция задержала более 250 человек в 27 городах, в частности, в Якутске, Ижевске, Самаре и Екатеринбурге.