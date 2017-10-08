В Бессоновском районе прекращена деятельность фирмы «Займы для вас», нарушившей закон Общество

Пенза, 8 октября 2017. PenzaNews. Деятельность компании «Займы для вас», занимавшейся выдачей потребительских кредитов при отсутствии статуса микрофинансовой организации, прекращена на территории Бессоновского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«В ходе проверки факт нарушения требований законодательства о потребительском кредите и защите прав потребителей нашел подтверждение. По ее итогам в отношении генерального директора ООО «МФО «Займы для вас» Павла Горбунова было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что постановлением мирового судьи, которое пока не вступило в законную силу, на мужчину наложен в размере 20 тыс. рублей.