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В Кузнецке начали обустраивать новый сквер

08:40 | 12.10.2017 | Общество

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Кузнецк, 12 октября 2017. PenzaNews. Обустройство нового сквера начато в западном микрорайоне города Кузнецка Пензенской области.

В Кузнецке начали обустраивать новый сквер

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Рабочие ООО «Стройзаказ» завезли землю и установили бордюрный камень.

Члены экологического совета города, ученики школы №16 и представители совета пограничников Кузнецка высадили более 50 саженцев березы, клена и рябины. Приобретением посадочного материала и планировкой территории занималось МКУП «Зеленый город».

В дальнейшем в новом сквере будут установлены скамейки и разбиты цветники.

Там же планируется разместить памятник пограничникам. Сейчас с его эскизом работает скульптор.

Установить объект намечено к 100-летию создания пограничных войск, которое будет отмечаться 28 мая 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.
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