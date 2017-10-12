В Кузнецке начали обустраивать новый сквер Общество Кузнецк, 12 октября 2017. PenzaNews. Обустройство нового сквера начато в западном микрорайоне города Кузнецка Пензенской области. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Рабочие ООО «Стройзаказ» завезли землю и установили бордюрный камень. Члены экологического совета города, ученики школы №16 и представители совета пограничников Кузнецка высадили более 50 саженцев березы, клена и рябины. Приобретением посадочного материала и планировкой территории занималось МКУП «Зеленый город». В дальнейшем в новом сквере будут установлены скамейки и разбиты цветники. Там же планируется разместить памятник пограничникам. Сейчас с его эскизом работает скульптор. Установить объект намечено к 100-летию создания пограничных войск, которое будет отмечаться 28 мая 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка. Нашли ошибку в тексте?

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