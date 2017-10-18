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В Вадинске прокуратура требует заблокировать сайты по продаже «санкционных» товаров

14:41 | 18.10.2017 | Общество

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Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Прокуратура Вадинского района Пензенской области обратилась в суд с заявлением об ограничении доступа пользователей к интернет-ресурсам, на которых предлагается купить продукты, запрещенные к обороту на территории России.

В Вадинске прокуратура требует заблокировать сайты по продаже «санкционных» товаров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Был выявлен сайт с информацией о способах приобретения включенной в санкционный перечень сельскохозяйственной продукции, в том числе сыров, хамона и ветчины», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что на другом сайте была выставлена на продажу западноевропейская продукция сыроварения и мясопереработки, а также указан контактный телефон, по которому можно узнать цену товара и сделать заказ.

«Прокурор Вадинского района направил административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России с целью ее последующей блокировки. Оно в настоящее время находится на рассмотрении», — резюмировала собеседница агентства.
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