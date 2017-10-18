Бизнесмен из Турции попросил Ивана Белозерцева помочь с получением российского гражданства Общество

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Предприниматель из Турции, который занимается сельскохозяйственным бизнесом в Тамалинском районе, обратился к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву с просьбой о помощи в получении российского гражданства.

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«Турецкий предприниматель, ведущий сельскохозяйственный бизнес в Тамалинском районе, обратился с просьбой о помощи в получении гражданства РФ», — написал глава региона в своем «Твиттере» в среду, 18 октября.

Он подчеркнул, что иностранный гражданин уже несколько лет развивает собственное предприятие, получает высокий урожай и вкладывает значительные инвестиции.

«Работать здесь ему комфортно. Он хочет развиваться и дальше, создавать рабочие места, расширять дело, а также перевезти из Турции всю семью», — добавил губернатор.