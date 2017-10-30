В Пензе почтили память жертв политических репрессий Общество

Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Несколько десятков жителей Пензы зажгли свечи и возложили цветы к памятнику «Покаяние» на улице Московской в День памяти жертв политических репрессий, который ежегодно отмечается 30 октября.

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Некоторые из пришедших поделились личными историями. В частности, Мария Голенева рассказала о том образе жизни, который была вынуждена вести ее семья после депортации, и о тяготах советского времени.

Также к собравшимся обратились председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Мемориал» Татьяна Алфертьева, которая на протяжении многих лет выступает инициатором данного мероприятия; начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов и доктор исторических наук, профессор ПГУ Владимир Первушкин.

По мнению Татьяны Алфертьевой, памятная дата дает возможность людям, пострадавшим от политических репрессий ХХ века, еще раз вспомнить историю своей семьи и поделиться ею с представителями молодого поколения, чтобы они больше узнали о том времени.

Вместе с тем она с сожалением констатировала, что с каждым годом остается все меньше людей, которые подвергались репрессиям и могут рассказать о той эпохе.

В свою очередь координатор регионального отделения движения «Открытая Россия» Ольга Жулимова высказала мнение, что среди молодежи лишь немногие имеют представление о том, с какими событиями связана эта дата.

По ее словам, именно поэтому «Открытая Россия», «Мемориал» и фонд «Последний адрес» реализуют в Пензе проект по установке табличек с именами горожан, которые были репрессированы, а затем реабилитированы.

«Сейчас мы находимся на стадии согласования: с собственниками, если частный дом, и со всеми жильцами, если многоквартирный. Это не быстро само по себе», — пояснила она.

Ольга Жулимова не исключила, что в дальнейшем проект может быть распространен на районы Пензенской области.