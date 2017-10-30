В Пензе прошел пикет памяти жертв репрессий Общество

Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Пикет памяти жертв политических репрессий, организованный региональным отделением движения «Открытая Россия», впервые состоялся в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в понедельник, 30 октября.

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Участники акции, которых в общей сложности было 11 человек, развернули на фоне памятника политическому деятелю плакат с надписью «Их убила власть» и списком из 264 имен репрессированных в советское время жителей Пензы.

Координатор реготделения «Открытой России» Ольга Жулимова пояснила, что выбор места для проведения пикета является символическим, поскольку Феликс Дзержинский был одним из основателей советских органов безопасности и разведки.

Вместе с тем из-за отсутствия большого числа прохожих акция, которая продлилась примерно полчаса, прошла почти незаметно для горожан.