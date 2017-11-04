На «Русский марш» в Пензе вышли около 50 человек Общество

Пенза, 4 ноября 2017. PenzaNews. Около 50 человек приняли участие в «Русском марше», который состоялся в сквере имени Ф.Э. Дзержинского города Пензы в День народного единства, 4 ноября.

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Как пояснил ИА «PenzaNews» организатор митинга Станислав Морозов, назвавший себя представителем незарегистрированного пензенского отделения «Партии националистов», проводившийся последние несколько лет подряд на набережной Суры «Русский марш» на этот раз было решено провести на новом месте из-за ее реконструкции.

На мероприятие пришли преимущественно молодые люди в возрасте до 35 лет, поддерживающие националистические идеи. Некоторые из них быстро закрыли масками и шарфами нижнюю часть лица, увидев шестерых бойцов ОМОНа в форме, которые прибыли к месту проведения акции для охраны порядка.

Кроме того, в числе собравшихся были члены пензенского отделения движения «Открытая Россия» и несколько сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщила региональный координатор «Открытой России» Ольга Жулимова, представители движения не выступают в поддержку «Русского марша», а находятся на митинге лишь для того, чтобы при необходимости оказать правовую помощь.

Участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами «Я русский! Это гордость, а не экстремизм», «Власть, хватит у народа красть» и «Скажем дружно этой швали: вы нас всех уже достали», а также флаги Российской империи черно-желто-белого цветов.

Несколько раз собравшиеся проскандировали фразы «Россия будет свободной» и «Слава России».

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В ходе митинга выступающие поднимали вопросы низкого уровня жизни, тему единства русского, украинского и белорусского народов, а также говорили о блокировке националистических групп в социальных сетях как о начале «закручивания гаек» перед президентскими выборами 2018 года. По мнению некоторых активистов, они превращаются в клоунаду, поскольку о намерении выдвинуть свою кандидатуру уже заявили такие неординарные личности, как Ксения Собчак, Анфиса Чехова, Елена Беркова и Алексей Панин.

По окончании мероприятия в сквере Дзержинского, которое продлилось около 30 минут, примерно половина его участников свернула плакаты и флаги и отправилась гулять по центру города, а остальные разошлись по своим делам.