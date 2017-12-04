В Пензе прошел митинг в поддержку Игоря Алексеева Общество

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Митинг в поддержку гражданского активиста, председателя правления ТСЖ «Космос» Игоря Алексеева, у которого на минувшей неделе сотрудники правоохранительных органов провели в жилище обыски в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 128.1 «Клевета», состоялся в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в воскресенье, 3 декабря.

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Протестное мероприятие, в котором приняли участие несколько десятков человек, объединило людей разных взглядов и политических убеждений, при этом оно носило спонтанный характер: информация о проведении акции появилась в соцсетях менее чем за сутки до ее начала.

В частности, на митинг в поддержку Игоря Алексеева вышли представители движения «Левый фронт», официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии», члены молодежной организации «Поколение нового времени», националисты, а также сторонники беглого оппозиционера Вячеслава Мальцева, который заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках расследования дел о призывах к сепаратизму и создании экстремистского сообщества.

Кроме того, по имеющимся данным, участие в мероприятии рассматривали активисты «Открытой России» и «Весны», однако их флагов на митинге видно не было.

Пришедшие на акцию люди держали плакаты с надписями: «Руки прочь от Игоря Алексеева!», «Сегодня пришли к Алексееву, завтра придут к тебе!», «Сказал правду? Получи обыск и статью!», «Выборы все ближе. Свободы слова — все меньше!», «И если есть те, кто приходят к тебе, найдутся и те, кто придут за тобой» и другими.

Участие в митинге принял и сам Игорь Алексеев. Он поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв выйти на улицу, чтобы открыто высказать свою точку зрения на происходящее.

В завершение акции было решено направить петицию в адрес правительства Пензенской области и прокуратуры региона с требованием немедленно прекратить уголовное преследование гражданского активиста.

Кроме того, прозвучало предложение создать в Пензе общественное объединение для противостояния незаконному давлению со стороны власти, использующей для этих целей правоохранительные органы.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 «Клевета» было возбуждено 23 ноября 2017 года по факту распространения неустановленным лицом в интернете заведомо ложных сведений клеветнического характера, подрывающих репутацию депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Игоря Борисова, входящего во фракцию «Единая Россия».

29 ноября уголовное дело было принято к производству отделом №1 СУ УМВД России по городу Пензе.

На следующий день Железнодорожный районный суд вынес постановление о разрешении производства обыска в жилище Игоря Алексеева. Вечером того же дня он был проведен. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерную и мобильную технику.

Расследование уголовного дела продолжается.