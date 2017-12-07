Директор школы села Варыпаево наказан за эксплуатацию сети газопотребления без лицензии Общество

Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Директор школы села Варыпаево Пензенской области привлечен судом к административной ответственности за эксплуатацию без лицензии сети газопотребления, которая относится к производственным объектам III класса опасности.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, нарушения в школе были выявлены в ходе прокурорской проверки соблюдения законодательства о промышленной безопасности и лицензировании.

«По представлению прокурора района директору средней образовательной школы села Варыпаево внесено представление об устранении нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо учебного учреждения, ответственное за газовое хозяйство. Принимаются меры к получению лицензии», — пояснила она.