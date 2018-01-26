Пензенский облсуд отменил назначенный Ольге Жулимовой штраф за акцию в память о Немцове Общество

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд отменил ранее назначенный районный судом штраф в размере 20 тыс. рублей координатору движений «Открытая Россия» и «Весна» Ольге Жулимовой за акцию, которая состоялась около памятника «Покаяние» 9 октября и была посвящена дню рождения оппозиционера Бориса Немцова, убитого в Москве 27 февраля 2015 года.

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«Ура! Пенза решила не позориться в Европейском суде! [...] Областной суд отменил решение по Ольгиной «двадцаточке» за флешмоб в память о Борисе Немцове!» — написал на своей странице в Facebook в минувший четверг, 25 января, отец Ольги Жулимовой — учредитель и директор юридической фирмы «Пионер» Игорь Жулимов, который представлял в суде интересы дочери.

«Дорогие друзья, спасибо вам всем за огромную поддержку, которая все эти дни придавала нам сил и веры в победу!» — добавил он.

На эту запись отреагировали в общей сложности около 500 пользователей соцсети. Многие из них оставили под ней свои комментарии с поздравлениями.

Чуть позже Игорь Жулимов сообщил, что деньги, которые ранее поступили от неравнодушных людей для оплаты штрафа, будут направлены волонтерам «Немцова моста».

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«Дорогие друзья, многие из вас предлагали помощь для оплаты «двадцаточки» за флешмоб в память о Борисе Немцове. Я тогда предложил, что все, что будет собрано сверх 18 тыс. [рублей] (две мы сами бы оплатили), мы перечислим волонтерам «Немцова моста». Я думаю, что негоже оставить их без нашей поддержки даже в этом случае, когда «двадцаточку» отменил областной суд. В память о Борисе Немцове и в поддержку героических волонтеров его мемориала предлагаю все-таки скинуться и проявить свою солидарность», — написал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 октября 2017 года в отношении координатора регионального отделения движения «Открытая Россия» Ольги Жулимовой полиция составила протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Из текста документа следует, что активистка, находясь около памятника «Покаяние» в центре Пензы 9 октября, держала в руках плакат с надписью «Спасибо, Борис» и отвечала на вопросы прохожих.

Позже Ольга Жулимова сообщила, что рисовала плакат сама накануне акции памяти, которая, кроме Пензы, прошла в ряде городов России и была посвящена дню рождения оппозиционера Бориса Немцова, убитого в Москве 27 февраля 2015 года.

По словам координатора «Открытой России», ранее она неоднократно подавала уведомления в администрацию Пензы о проведении массовых акций в центре города, в том числе около памятника «Покаяние», однако всегда получала отказы.

29 ноября 2017 года Ленинский районный суд Пензы счел акцию в память о Борисе Немцове несанкционированной и назначил Ольге Жулимовой штраф в размере 20 тыс. рублей.

Сторона защиты настаивала за том, что фотография с плакатом «Спасибо, Борис» была сделана для флешмоба в Facebook, а действия активистов не являлись публичным мероприятием, требующим согласования с властями.

25 января 2018 года пензенский облсуд отменил ранее назначенный штраф.