Руслан Кабаев назначен прокурором Башмаковского района
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Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Юрист первого класса Руслан Кабаев назначен прокурором Башмаковского района Пензенской области на 5-летний срок.
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Как сообщается на сайте прокуратуры региона, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Кабаев Руслан Владимирович родился в городе Никольске Пензенской области в 1988 году.
Окончил Саратовский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».
В 2011 году был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Наровчатского района, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя прокурора Кузнецка.
Неоднократно поощрялся правами прокурора Пензенской области.
Женат.