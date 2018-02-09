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Руслан Кабаев назначен прокурором Башмаковского района

09:56 | 09.02.2018 | Общество

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Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Юрист первого класса Руслан Кабаев назначен прокурором Башмаковского района Пензенской области на 5-летний срок.

Руслан Кабаев назначен прокурором Башмаковского района

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте прокуратуры региона, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Кабаев Руслан Владимирович родился в городе Никольске Пензенской области в 1988 году.

Окончил Саратовский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

В 2011 году был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Наровчатского района, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя прокурора Кузнецка.

Неоднократно поощрялся правами прокурора Пензенской области.

Женат.
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