Руслан Кабаев назначен прокурором Башмаковского района Общество Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Юрист первого класса Руслан Кабаев назначен прокурором Башмаковского района Пензенской области на 5-летний срок. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщается на сайте прокуратуры региона, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Кабаев Руслан Владимирович родился в городе Никольске Пензенской области в 1988 году. Окончил Саратовский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». В 2011 году был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Наровчатского района, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя прокурора Кузнецка. Неоднократно поощрялся правами прокурора Пензенской области. Женат. Нашли ошибку в тексте?

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