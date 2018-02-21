В Пензе прошли ежегодные «Зимние игры «Дамате» Общество

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Ежегодные соревнования под названием «Зимние игры «Дамате», прошедшие в Пензе на территории ресторанно-гостиничного комплекса «Русская охота» в четвертый раз, объединили 160 сотрудников, работающих на предприятиях по производству индейки и молочном комбинате «Пензенский».

Фото: пресс-служба ГК «Дамате»

Вместе с членами своих семей они приняли участие в командных состязаниях, в том числе лыжной гонке и эстафете.

Для самых юных любителей спорта — детей в возрасте от 6 до 10 лет — был организован отдельный забег на лыжах.

Стремление к победе подстегивали ценные призы — экскурсионные туры в Москву, Казань и другие города Поволжья. Для тех, кому не удалось прийти к финишу первым, были подготовлены поощрительные подарки — сертификаты на игру в боулинг, посещение кино и батутного парка.

Среди тех, кто подбадривал команды, были представители руководства компании, в том числе совладелец ГК «Дамате» Рашид Хайров.

По словам заместителя генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полины Конновой, российский сельскохозяйственный холдинг всячески поддерживает стремление сотрудников, средний возраст которых составляет 39 лет, вести активный образ жизни и заниматься спортом.

«У одного человека нет возможности арендовать целиком стадион, бассейн, футбольную площадку или даже спортивную базу. Но такая возможность есть у компании, и мы с удовольствием это делаем. Мы берем на себя решение целого ряда организационных вопросов, включая финансирование. Результат — повышение лояльности к нам как к работодателю и положительное влияние на рабочий процесс», — отметила она.

Предполагается, что в течение года для работников компании будет организовано не менее десяти спортивных мероприятий, в которых они смогут принять участие вместе со своими семьями. При этом решение всех оргвопросов, включая обеспечение инвентарем и экипировкой, берет на себя холдинг.

По последним данным, общее число сотрудников группы компаний «Дамате» по всей стране превышает 4 тыс. человек.

В Пензенской области реализация проекта по расширению производства индейки до 155 тыс. тонн в год позволит дополнительно создать 890 рабочих мест.

Как ожидается, средняя зарплата сотрудников по итогам 2018 года составит 35 тыс. рублей.